Tu trwają remonty ulic we Włocławku. Lista zakończonych prac, plany GM/UM Włocławek

Wideo

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku, we współpracy z firmą Drogtom, kontynuuje prace remontowe na lokalnych drogach. Przeczytaj, które ulice we Włocławku już zostały naprawione, a które wciąż czekają na swoją kolej.