Rondo na Kaliskiej we Włocławku od piątku będzie już przejezdne. Zdjęcia, wideo

Te linie MPK wrócą na stałe trasy. Zmieni się trasa linii nr 14 i 14A

Utrudnienia w ruchu we Włocławku (1.09.2023)

Zamknięcia jezdni:

ul. Lipnowska na odcinku od ul. Chełmickiej (łącznie z zamknięciem skrzyżowania ulic Lipnowska – Cysterska – Obrońców Wisły 1920 roku) do ul. Dobrzyńskiej – zamknięcie ulicy w związku z przebudową drogi – przewidywany czas zamknięcia do dnia 31.12.2023 r.

ul. Lipnowska - od mostu stalowego do ul. Dobrzyńskiej – zamknięcie ulicy w związku z przebudową drogi od dnia 17.07.2023 r.

ul. Kaliska / ul. Broniewskiego – zamknięcie skrzyżowania od 12.06.2023 r. w związku z budową trasy średnicowej, przewidywany czas zamknięcia do dnia 31.08.2023 r.

ul. Kruszyńska na wysokości Al. Królowej Jadwigi – zamknięcie ulicy w związku z budową trasy średnicowej, przewidywany czas zamknięcia do dnia 26.12.2023 r. – przejazd między ul. Kruszyńską a Al. Królowej Jadwigi w kierunku ronda Falbanka jak i Al. Chopina odbywać się będzie w obie strony po jednej jezdni.

Al. Kazimierza Wielkiego – zamknięcie północnej jezdni na wysokości posesji nr 1 od dnia 22.08.2023 r. w związku z budową skrzyżowania. Ruch na Al. Kazimierza Wielkiego odbywać się będzie na jednej jezdni dwukierunkowo.

ul. Studzienna od ul. Wodociągowej do ul. Źródlanej – zamknięcie ulicy w związku z budową ciepłociągu od dnia 04.09.2023r. przewidywany czas zamknięcia do dnia 22.09.2023r.

ul. Zapiecek 5 do ul. Brzeskiej – zamkniecie ulicy w związku z budową ciepłociągu od dnia 11.09.2023r. przewidywany czas zamknięcia do dnia 21.09.2023r.