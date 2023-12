Wielka cukiernica z fajansu na rondzie na ulicy Kruszyńskiej we Włocławku już odsłonięta. Zdjęcia

Od czwartku przejeżdżający przez nowe rondo na skrzyżowaniu alei Królowej Jadwigi i ulicy Kruszyńskiej we Włocławku mają okazję zobaczyć wielką fajansową cukiernicę. Wyrób fajansowy to ręczna robota pracowników Fabryki Fajansu na Falbance we Włocławku. Zdobienie cukiernicy to dzieło trzech malarek: Anastazji Bystrovej, Grażyny Glonek i Katarzyny Mendel.

Dodajmy, że od kilku tygodni wielki wicek fajansowy zdobi rondo na ulicy Kaliskiej.