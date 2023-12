Trwają odbiory Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości we Włocławku. Zdjęcia

- Spotykamy się w miejscu, które ma być kolebką naszej rewitalizacji. Kolebką w sensie organizacyjnym. Tutaj mieścić się będą najważniejsze instytucje i jednostki, które odpowiadają za rewitalizację w naszym mieście zaczynając od Wydziału Rewitalizacji poprzez nasze "Śródmieście Cafe". Jesteśmy w mieszkaniu dla artysty, tym samym będą tu miejsca dla uzdolnionych studentów. Będzie tutaj skupionych kilka ważnych funkcji. Będzie to takie miejsce, które będzie centrum rewitalizacji, ale z otoczenia i aranżacji architektonicznej również miejscem kultowym we Włocławku. Jak Państwo widzą trwają już odbiory, nie jest to już plac budowy. Niedługo będziemy przenosić najważniejsze instytucje właśnie tutaj - mówił Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.