Tama w Siarzewie coraz bliżej. Parlamentarzyści mówią o planach budowy i korzyściach dla rolnictwa

- Jako przewodnicząca zespołu do spraw kaskadyzacji Wisły jestem usatysfakcjonowana, że komitet stały Rady Ministrów przyjął dziś uchwałę dotyczącą powołania planu wieloletniego zagospodarowania dolnej Wisły. Cieszę się, że moje działania przynoszą rezultaty - mówi Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - W ciągu ostatnich kilku miesięcy spotykałam się z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem Markiem Gróbarczykiem, aby rozmawiać o realizacji stopnia wodnego w Siarzewie. Przyjęcie Programu Wieloletniego dotyczącego budowy stopnia wodnego w Siarzewie i przeznaczenie na to 7,5 mld zł, to wielki sukces dla naszego regionu. Z jednej strony to odciążenie dla stopnia wodnego we Włocławku, zmniejszenie stopnia niebezpieczeństwa związanego z powodziami, podniesienie poziomu wody i zmniejszenie erozji Wisły. Z drugiej strony powstanie ogromny zbiornik retencyjny, to jest ogromnie ważne z punktu widzenia rolnictwa. Kolejna sprawa to elektrownia wodna, czyli czyste odnawialne źródło energii. Korzyści jest bardzo dużo.