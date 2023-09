Daniel Obajtek: - Dziś uruchamiamy inwestycję, która jest przyszłością dla Włocławka

Włocławski Anwil SA z Grupy Orlen finalizuje budowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych, która ograniczy import produktów nawozowych i wzmocni bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Będzie to możliwe w efekcie zwiększenia o 50 proc. mocy wytwórczych nawozów i poszerzenia oferty produktowej Spółki.

To największy w historii Anwilu i całego regionu projekt inwestycyjny, zarówno pod względem finansowym, jak i uzyskanych mocy produkcyjnych. Instalacja we Włocławku wpisuje się również w strategiczne założenia Grupy Orlen w obszarze neutralności emisyjnej. Zastosowane nowoczesne rozwiązanie umożliwi niemal całkowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych przy produkcji nawozów.

– Finalizujemy kolejną nowoczesną inwestycję, która wzmocni możliwości produkcyjne Grupy ORLEN, tym razem w obszarze nawozów. Uruchomienie inwestycji, już na tym etapie umożliwiło zwiększenie zatrudnienia w zakładzie o ok. 10 proc., a już wkrótce realnie wpłynie na rozwój rolnictwa. Zdecydowane zwiększenie własnej produkcji nawozów zagwarantuje stabilność ich dostaw na krajowy rynek, a tym samym wpłynie na wzrost bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Zakładamy, że większe ilości nowoczesnych produktów z oferty Grupy Orlen, będą dostępne już w najbliższym sezonie nawozowym, czyli wiosną 2024 roku. To znacznie wzmocni pozycję Orlen na konkurencyjnym rynku – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Orlen.

Trzecia linia do produkcji nawozów obejmuje instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą. Jej powstanie zwiększa dotychczasowe możliwości wytwórcze spółki ANWIL o 50 proc., do 1 461 tys. ton rocznie. Zastosowana nowoczesna technologia to gwarancja nie tylko wzrostu wydajności, ale także bezpieczeństwa ciągłości produkcji.

Trwa głosowanie... Czy Twoja praca sprawia Ci przyjemność? TAK NIE

– Rozbudowa nawozowych mocy produkcyjnych w Anwilu to kluczowa decyzja w historii naszej firmy, która przyniesienie wymierne efekty w ciągu kolejnych lat. Realizacja tego projektu ma duże znaczenie, nie tylko dla rozwoju samej Spółki, ale także regionu i jego mieszkańców. Na uwagę zasługują także kwestie środowiskowe. Zastosowano najnowocześniejsze technologie, które znacznie ograniczają emisje i pozwalają na samowystarczalność energetyczną instalacji. To sprawia, że minimalizujemy wpływ na otoczenie i odpowiedzialnie realizujemy strategię Grupy Orlen, także w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że nowa instalacja kwasu azotowego, będzie również wytwarzała energię elektryczną o mocy 9 MW, czyli dokładnie tyle ile potrzebujemy do jej zasilania – powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu Anwil.

Przy budowie trzeciej linii do produkcji nawozów wykorzystano wiodącą, globalną technologię EnviNOx. Umożliwi ona ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przy produkcji o ok. 99 proc., czyli o ok. 4200 ton tlenków azotu. Technologia ta w 2008 r. została uznana przez Unię Europejską za „najlepszą dostępną technikę” BAT i nadal jest rekomendowana jako wiodąca dla wszystkich zakładów produkujących kwas azotowy. W ramach realizowanej inwestycji powstały zarówno instalacje produkcyjne, jak również infrastruktura pomocnicza, w tym magazyny mogące przechować do 25 tys. ton produktów. Gotowe nawozy będą w nim sezonowały 72 godziny, a następnie trafią do opakowań. Jednym z najważniejszych elementów infrastruktury, niezbędnej w procesie produkcji kwasu azotowego, jest wieża absorpcyjna, o wysokości 55 metrów i masie 200 ton. W ramach rozbudowy nawozowych mocy produkcyjnych, powstał również mierzący Włocławek, 27.09.2023 r.

84 metry komin gazów resztkowych oraz zbiornik na kwas azotowy, którego pojemność to aż 4000 m³. Współczesne rolnictwo opiera się na przemyślanym planowaniu upraw i wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Dzięki trzeciej linii do produkcji nawozów w portfolio produktowym Grupy ORLEN, klienci znajdą cztery nowe pozycje spełniające najwyższe

standardy jakościowe: saletrę gruboziarnistą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych parametrach granuli. To nawozy cieszące się rosnącą popularnością wśród rolników. Charakteryzuje je bardziej kulisty kształt oraz zmniejszona zdolność do wchłaniania wilgoci, co pozytywnie wpływa na efektywność prac polowych, zwłaszcza w gospodarstwach o dużym areale. W trakcie środowej konferencji obecni byli parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.

Forum Lokalnego Biznesu w powiecie krapkowickim - Joachim Wojtala