Spadek cen paliw w Polsce. Co nas czeka na stacjach w Kujawsko-Pomorskiem? MW

Kierowcy mogą być zadowoleni - ceny paliw na stacjach w całym kraju mają lekką tendencję spadkową. Marek Weckwerth

W ostatnim czasie kierowcy mogli zauważyć pewną stabilizację, a nawet lekkie obniżki cen paliw na stacjach. Specjaliści z e-petrol.pl przewidują, że trend ten może się utrzymać przynajmniej do 10 marca. Czy jednak globalna sytuacja na rynkach ropy naftowej pozwoli na długoterminowe obniżki? Czy to dobry moment na tankowanie? Oto co mówią najnowsze prognozy.