Wyprzedaż w magazynie Tyberiusza Rajsa we Włocławku. Tu będzie Fabryka Fajansu. Zdjęcia

- Muszę uprzątnąć magazyn, by go przygotować na produkcję fajansu - mówi Tyberiusz Rajs. - Czeka nas przeprowadzka z Falbanki na ulicę Spółdzielczą. To jest ten powód. Obecnie w magazynie jest wiele maszyn i urządzeń, których nie wykorzystam na przykład tokarki i prasy. Kupiłem je kiedyś, ale teraz wiem, że już nie będą wykorzystane. Mamy też dużo rzeczy z działu motoryzacji.