Tłumy na Pchli Targu w handlową niedzielę, 28 kwietnia 2024 - kwiaty, sadzonki, ubrania, części, starocie i nie tylko. Zdjęcia, ceny Renata Brzostowska

W ostatnią, handlową niedzielę kwietnia 2024 roku na Pchlim Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego było tłocznie jak dwa i trzy tygodnie temu. Około godziny dziesiątej dojazd do Pchlego Targu po raz kolejny korkował się z obydwu stron. Piękna pogoda sprawiła, że od samego rana na popularny bazar przybywali amatorzy wiosennych kwiatów i krzewów, rzeczy używanych, odzieży i butów z wiosennych kolekcji, tanich warzyw, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii, rowerów i innych rzeczy tu dostępnych. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.