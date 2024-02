Tłumy na Pchlim Targu w niedzielę 25 lutego 2024 - ubrania, meble, ozdoby wielkanocne, rowery i starocie. Zdjęcia, ceny Renata Brzostowska

W ciepłą i słoneczną niedzielę, 25 lutego, Pchli Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku po raz pierwszy w tym roku nie brakowało klientów, nie brakowało też sprzedających. Sprzyjająca aura zachęciła mieszkańców Włocławka i okolic, by tłumnie przybyli na to popularne targowisko. Od samego rana na bazar przybywali poszukiwacze i amatorzy rzeczy używanych, odzieży i butów z wiosennych kolekcji, tanich warzyw, kwiatów, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii oraz rowerów. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.