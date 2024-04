Zanieczyszczenie kanału Zuzanka we Włocławku. Na wodzie pojawiła się plama. Zdjęcia

Zanieczyszczenie kanału Zuzanka we Włocławku

W sobotę 20 kwietnia 2024 roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wpłynęło zgłoszenie dotyczące plamy zanieczyszczeń unoszących się na powierzchni wody kanału Zuzanka we Włocławku.

Zanieczyszczenie rzeki Zgłowiączki we Włocławku

Warto zaznaczyć, że nie było to jedyne zanieczyszczenie wód w ostatnim czasie we Włocławku. W czwartek 18 kwietnie 2024 roku doszło do zanieczyszczenia Zgłowiączki. Zgłoszenie do inspektora dyżurnego Delegatury WIOŚ we Włocławku dotyczące plamy zanieczyszczeń unoszącej się na powierzchni wody rzeki Zgłowiączka we Włocławku, wpłynęła 18 kwietnia.