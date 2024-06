Zawsze w pierwszy poniedziałek po 10. każdego miesiąca, plac targowy w Krzywosądzy w miejscowości położonej w gminie Dobre, powiecie radziejowskim, ożywa niezwykłym, tradycyjnym jarmarkiem. Jest to wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w lokalnej kulturze, nabyć świeże produkty prosto od rolników oraz rzadko spotykane przedmioty. Jarmark w Krzywosądzy to nie tylko handel, ale także niepowtarzalna atmosfera wspólnoty i tradycji, która przyciąga zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów z różnych zakątków kraju. Zobaczcie zdjęcia.

Jarmark w Krzywosądzy to wydarzenie, które od lat stanowi kluczowy element kulturalnego i społecznego życia regionu. To tu, na przestrzeni wielu stoisk, można znaleźć niemal wszystko – od świeżych produktów spożywczych, przez antyki, aż po rękodzieło. Oferta jarmarku jest niezwykle bogata i zróżnicowana, co sprawia, że każdy odwiedzający znajdzie coś dla siebie.

Tradycja organizowania jarmarku sięga dawnych lat i jest żywo pielęgnowana przez mieszkańców Krzywosądzy oraz okolicznych miejscowości. To wyjątkowa okazja do prezentacji lokalnych produktów, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania nowych znajomości. Atmosfera jarmarku, pełna rozmów, śmiechu i targowych okrzyków, tworzy niepowtarzalny klimat, który przyciąga coraz więcej osób.

W tym roku, podobnie jak w poprzednich, na jarmarku w Krzywosądzy nie zabrakło szerokiej gamy produktów. Od świeżego pieczywa, przez warzywa i owoce, aż po żywe zwierzęta – oferta była naprawdę imponująca. Ceny produktów były bardzo przystępne, co dodatkowo zachęcało do zakupów. Worek czerstwego chleba można było nabyć już za 15 zł, ogórki gruntowe za 6 zł za kilogram, a fasolkę szparagową za 14 zł za kilogram. Równie atrakcyjne były ceny cebuli – 4 zł za kilogram, pomidorów w przedziale 4-7 zł za kilogram, a jabłek oraz czereśni w cenach odpowiednio 2-4 zł i 8-15 zł za kilogram.

Nie zabrakło również oferty dla miłośników zwierząt. Żywe kury nioski były dostępne w cenie 30-45 zł za sztukę, a kura karmazyn z jajkiem kosztowała 45 zł. Króliki, zarówno mięsne, jak i ozdobne, można było nabyć odpowiednio za 30 i 50 zł. Oferta obejmowała także młode gąski i kaczki w cenach 50 zł i 20 zł za sztukę oraz gołębie garłacze za 25 zł.

Pamiątki z przeszłości i rękodzieło

Jarmark w Krzywosądzy to również doskonała okazja, by zaopatrzyć się w unikatowe przedmioty z przeszłości oraz rękodzieło. Dawne pralki Franie można było znaleźć w cenach od 100 do 130 zł, a rowery oferowano w przedziale cenowym 100-950 zł. Nie brakowało również postumentów od starych maszyn do szycia, które wyceniano na 300-350 zł.

Rękodzieło miało swoje stałe miejsce na jarmarku. Ręcznie robione zmiotki, tzw. drapaki na trzonku, przyciągały uwagę swoją jakością i oryginalnością, a ich cena wynosiła 25 zł. Dostępne były również trzonki z krokiewką za 23 zł oraz kije żniwne z leszczyny za 20 zł, co świadczy o bogatej ofercie produktów wykonanych tradycyjnymi metodami.

Jarmark w Krzywosądzy to nie tylko miejsce handlu, ale także przestrzeń, gdzie żyją tradycje i gdzie każdy może znaleźć coś wyjątkowego dla siebie. To wydarzenie, które łączy pokolenia i kultury, zachowując przy tym lokalny charakter i unikalność. Zapraszamy do odwiedzenia Krzywosądzy i doświadczenia niepowtarzalnej atmosfery tego tradycyjnego jarmarku.