XIII Święto Żuru Kujawskiego - Brześć Kujawski 2024. Program sobotniej imprezy

Każdego roku Święto Żuru Kujawskiego przyciąga liczne ekipy gotujące, które rywalizują o miano twórcy najsmaczniejszego żuru kujawskiego. Konkurs kulinarny, który jest sercem całego wydarzenia, rozpocznie się o godzinie 15. Tradycyjnie żur będzie przygotowywany na ogniu, co dodaje potrawie wyjątkowego smaku i aromatu.

Jak zwykle ekipy gotujące będą robić wszystko by ugotować najsmaczniejszy Żur Kujawski.

Święto Żuru Kujawskiego Brześć Kujawski 2024 to nie tylko konkurs kulinarny. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, które sprawią, że każdy znajdzie coś dla siebie. Uczestnicy święta będą mogli delektować się różnorodnością smaków na stoiskach gastronomicznych, a także bawić się przy muzyce na żywo.

Wieczorem, od godziny 20:00, na scenie pojawią się gwiazdy wieczoru – Liber and InoRos, którzy swoim występem umilą czas uczestnikom święta. Całość wydarzenia zwieńczy dyskoteka pod gwiazdami, za której sterami stanie DJ Juras.

Święto Żuru Kujawskiego w Brześciu Kujawskim to wyjątkowa okazja, by świętować regionalne tradycje kulinarne, spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi oraz doświadczyć niezapomnianej atmosfery. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej wyjątkowej imprezie.