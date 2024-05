Magda Gessler we Włocławku. Kuchenne Rewolucje w Karczmie Kujawskiej. Zdjęcia Oliwia Nowak

Magda Gessler przyjechała do Włocławka, by pomóc lokalowi z tradycjami. Tym razem restauratorkę o pomoc poprosili właściciele Karczmy Kujawskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z kręcenia programu TVN Kuchenne Rewolucje we Włocławku.