Przygotowanie i wypiek pączków w Izbie Regionalnej w Radziejowie. Zdjęcia

Tradycyjny Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału i jest świętem zwyczajowym (w 2024 roku przypada 8 lutego). To w tym dniu prawie wszyscy pochłaniają duże liczby pączków z nadzieniem różanym (i nie tylko). Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, to dalszej części roku nie będzie mu się wiodło.

Przepis na pączki

Wykonanie:

1.Zrobić zaczyn z drożdży, mąki ( 3 łyżki cukru i 1 szklanka ciepłego mleka, odstawić do wyrośnięcia

2. żółtka utrzeć z cukrem do białości, dodać cukier waniliowy, do żółtek dodać ciepłe mleko, resztę mąki, zarabiać łyżką, dodać masło roztopione ciepłe i spirytus. Lekko zagnieść i odstawić do wyrośnięcia. Następnie robić kulki, nadziewać marmoladą, zrobić kulki i pozostawić do wyrośnięcia. Wlać w garnek 2,5 litra oleju rzepakowego, rozgrzać olej i smażyć pączki. Po wystygnięciu upudrować.