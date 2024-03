24. Powiatowa wystawa "Stoły Wielkanocne na Kujawach" 2024 w Baruchowie. Zdjęcia, wideo

- Panie z kół gospodyń wiejskich takim zaangażowaniem pokazały nam, czym jest kujawska gościnność. Widać to na każdym stole. To właśnie są Kujawy, tak Kujawy goszczą wszystkich mieszkańców. I za to wam wszystkim dziękuję - mówił podczas uroczystości Krzysztof Grudziński, p.o. wójta gminy Baruchowo.