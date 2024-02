Gotowali "Szare kluski po Kujawsku" w Izbie Regionalnej TMK Radziejów. Zdjęcia

Przepis na kluski ziemniaczane od lat nie uległ on żadnym zmianom: duże kartofle obrać, opłukać, zetrzeć na tarce, po starciu lekko odcisnąć, Podstawowym surowcem do wyrobu szarych klusek są surowe starte ziemniaki, które nadają potrawie szarą barwę. Charakterystyczne jest to, że do sporządzania klusek używa się startych na drobnej tarce surowych ziemniaków również ziemniaków gotowanych). Podaje się je jako danie samodzielne, okraszane skwarkami ze świeżej lub wędzonej słoniny z dodatkiem białego sera.