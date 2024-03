Święconka wielkanocna 2024 we Włocławku - tak było przy klasztorze franciszkanów. Zdjęcia Wojciech Alabrudziński

W Wielką Sobotę, 30 marca 2024 roku zgodnie z tradycją udajemy się z koszyczkami wielkanocnymi do kościołów, by poświęcić pokarmy. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegała Święconka 2024 w klasztorze franciszkanów przy placu Wolności we Włocławku.