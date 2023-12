Jasełka 2023 w parafii św. Maksymiliana we Włocławku. Zdjęcia

Młodzież parafii św. Maksymiliana przygotowała niezapomniane jasełka, przypominając wiernym o znaczeniu narodzenia Jezusa Chrystusa. To był prawdziwie magiczny wieczór, pełen radości i wspólnoty. Na pewno był to jedyny w swoim rodzaju moment, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich, którzy mieli okazję uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Spotkanie to zgromadziło ludzi w duchu wspólnoty i radości, tworząc niezapomnianą atmosferę świątecznego czasu.