Światowy Dzień Tai Chi - treningi we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- My ćwiczymy Tai Chi ze względu na profilaktykę zdrowotną - mówi Tomasz Marszałek, dyrektor techniczny Viet Tai Chi w Polsce. - Ćwiczenia tego typu nie obciążają za bardzo, tak jak sport wyczynowy, stawów czy układu mięśnowego i nie prowadzą do kontuzji typowych dla sportu. W Tai Chi są ruchy łagodne i na tyle łatwe do wykonania oraz nie obciążają naszego układu kostno-szkieletowego, wręcz wzmacniają go przez specyfikę tych ćwiczeń. Treningi Tai Chi są polecane dla każdego, bez względu na wiek.