Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 Włocławskiego Uniwersytetu Seniora. Zdjęcia, wideo

- Nowy rok akademiki inaugurujemy po raz czternasty. Pierwsza inauguracja odbyła się w 2009/2010 roku jako Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, który to został przekształcony w Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora. Słuchacze WUS we Włocławku co czwartek uczestniczą w wykładach, o różnej tematyce. Mamy 14 różnych kół zainteresowań m.in. zespół "Melodia", koło rękodzieła artystycznego, koło dyskusyjne, koło pogaduchy. W ramach grantów realizowane są ćwiczeni gimnastyczne, Tai Chi oraz gra w kręgle. Każdy znajdzie coś dla siebie. Również w wakacje organizowane były wycieczki krajowe i zagraniczne, wszystko po to by seniorzy wychodzili z domów. - mówiła Lucyny Małobłockiej, prezes WUS