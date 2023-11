Senior (nie) wykluczony - spotkanie na Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku PANS we Włocławku. Zdjęcia

- Musimy naszych seniorów uświadamiać, czym ta starość tak naprawdę jest, co to za proces i to, że wcale nie musi być taki trudny, jak go malują - mówi mgr Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. - Im więcej wiemy, tym bardziej możemy przekazać naszym seniorom wskazówki, jak sobie radzić, jak usprawniać swoje funkcjonowanie w tych późniejszych latach życia. Seniorzy radzą sobie różnie. Są tacy, którzy są angażowani w życie rodzinne, mają wnuków i mogą się zaangażować w opiekę. Organizują sobie różne aktywności, jak choćby udział w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.