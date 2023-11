Patriotyczny Turniej Integracyjno-Sportowy 2023 Stowarzyszenia "Eurointegracja" w hali OSiR we Włocławku. Zdjęcia

- 11 listopada 1918 roku to najważniejsza data dla narodu polskiego i Polski - mówi Jan Schwarz, prezes WSN "Eurointegracja". - Chcąc uczcić tę datę i to wydarzenie organizujemy co roku turniej integracyjno-sportowo-patriotyczny, gdzie łączymy elementy patriotyzmu z elementami zabawy sportowej. Cieszymy się, że w zawodach bierze udział tak liczna grupa. W pierwszej części wykonywane są piosenki związane z ojczyzną, natomiast w drugiej po polonezie przygotowaliśmy zawody sportowe.