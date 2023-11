Tydzień Patriotyczny w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległość w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku od 6 do 10 listopada 2023 roku trwał "Tydzień Patriotyczny", podczas którego w placówce zorganizowano szereg działań włączających całą społeczność szkolną do świętowania tego pięknego wydarzenia.