Święto Niepodległości 2023 w Przedszkolu Publicznym nr 12 we Włocławku przy ulicy Bukowej. Zdjęcia

- Nic nie jest nam dane raz na zawsze - dotyczy to także wolności. O wolność trzeba walczyć i ciągle ją zdobywać - mówiła dzieciom dyrektor Joanna Gralak przytaczając słowa Jana Pawła II. - Dokładamy starań, by każdy dzień był świadectwem troski o Ojczyznę. Niepodległość to niezależność jednego państwa od innych państw. Polska nie zawsze była krajem niepodległym. Na 123 lata została wykreślona z mapy Europy, a Polacy stali się poddanymi innych państw. Nie mogli pogodzić się z utratą wolności, dlatego na różne sposoby walczyli o swoją niepodległość - organizowali powstania, bronili polskiej mowy, pamiętali o bohaterach narodowych.