Tak było na warsztatach kulinarnych "Smaki dzieciństwa" w świetlicy Zapiecek MOPR we Włocławku. Zdjęcia Wojciech Alabrudziński

We wtorek, 7 listopada na zajęciach kulinarnych spotkali się mali podopieczni świetlicy Zapiecek przy ulicy 3 Maja we Włocławku oraz seniorzy. Była to okazja, by poznać, przypomnieć sobie i porównać ulubione smaki dzieciństwa, jak i przygotować watę cukrową. Zobaczcie zdjęcia.