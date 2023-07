W Świetlicy "Zapiecek" we Włocławku cukiernicy robili torty. Zdjęcia, wideo

W czwartek, w Świetlicy "Zapiecek" we Włocławku , pod czujnym okiem wychowawców oraz pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, około 40. dzieci wzięło udziałów w słodkich i kreatywnych zajęciach "Śródmiejscy cukiernicy robią torty" . Dzieci przygotowywały torty, ciastka, wafle i wiele innych słodkości, które dekorowały i zdobiły owocami, posypkami, bitą śmietaną czy galaretką. Po zajęciach kulinarnych do degustacji zaproszone zostały młodsze dzieci, które nie mogły się doczekać, by spróbować przygotowanych przez starszych kolegów pyszności.

- W czwartek, w Świetlicy "Zapiecek", zorganizowane zostały pierwsze zajęcia kulinarne z dziećmi - śródmiejscy cukiernicy robią torty". Są to zajęcia bardzo słodkie, bardzo kolorowe, dużo się dzieje, a dzieci to uwielbiają. Kolejne zajęcia i akcje zaplanowane zostały już w sierpniu, m.in. konkurs plastyczny "Pocztówka z Włocławkiem w tle." Projekt ten udało się zrealizować dzięki grantowi finansowanemu przez Urząd Miasta Włocławek. Cały projekt nosi nazwę "Walizka śródmiejskich wspomnień". - mówiła Natalia Wichrowska , kierownik Świetlicy "Zapiecek".

Świetlica „Zapiecek” znana również pod nazwą Klub „Zapiecek” to placówką wsparcia dziennego, która działa od roku 1993, w strukturach MOPR od 1994 roku. Zgodnie z założeniem jej podstawowym zadaniem jest stworzenie warunków sprzyjających przygotowaniu się dzieci i młodzieży do zajęć szkolnych. Zadanie to realizowane jest poprzez: pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia w grupach wyrównawczych, kształcenie umiejętności korzystania z pomocy naukowych (encyklopedii, leksykonów, słowników), możliwość korzystania z programów multimedialnych, oglądanie lektur na wideo. Oprócz powyższego do najważniejszych zadań w świetlicy należą: organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, zabawy i zajęcia sportowe.