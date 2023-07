Wakacje 2023 w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku. Zdjęcia Renata Brzostowska

W siedzibie Browaru B. przy ul. Łęgskiej, w dniach od 3 do 14 lipca 2023 roku odbywały się zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat pn. Letnie Akcje Na Wakacje 2023. Były to warsztaty z różnych dziedzin, łączące edukację z rozrywką, wśród których znajdą się min. warsztaty plastyczne, muzyczne oraz ruchowe. Jakie jeszcze atrakcje czekają na najmłodszych w te wakacje w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku? Szczegóły w artykule. Zobaczcie zdjęcia z zajęć.