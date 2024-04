K-Pop Day 2024 w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Kilkadziesiąt młodych osób wzięło udział w pierwszej imprezie pod hasłem K-Pop Day, która odbyła się w niedzielę w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku.

K-Pop Day to nie tylko zajęcia taneczne i dyskoteka w rytmie K-Pop. To także wspomnienia z podróży do Korei oraz warsztaty z kaligrafii japońskiej.