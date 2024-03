United Session 2024 w Browarze B. we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia [8 marca] Oliwia Nowak

United Session 2024, to międzynarodowe zawody taneczne, jakie w tym roku po raz kolejny zorganizowano w Browarze B. we Włocławku. Najlepsi tancerze z całego kraju rywalizowali ze sobą (8-9.03.2024) w kategoriach hip-hop, popping, all styles i breaking. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia.