Now and Then została wydana jesienią 2023 roku jako ostatnia piosenka: [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź]

Now and Then została wydana jesienią 2023 roku jako ostatnia piosenka: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 706) programu TVN "Milionerzy" (sezon 15). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

MILIONERZY TVN PYTANIE:

Now and Then została wydana jesienią 2023 roku jako ostatnia piosenka:

MILIONERZY TVN ODPOWIEDZI:

A - zespołu The Beatles

B - zespołu Led Zeppelin

C - Elvisa Presleya

D - Michaela Jacksona Prawidłowa odpowiedź to: A zespołu The Beatles

Milionerzy to teleturniej, w którym prawidłowo należy odpowiedzieć na 12 pytań, aby wygrać główną nagrodę pieniężną w wysokości miliona złotych. Zawodnik ma do dyspozycji podpowiedzi, może skorzystać z 3. kół ratunkowych: "pytanie do przyjaciela", "pół na pół" i "pytanie do publiczności". Zagadnienia pytań mają różnorodną tematykę i stopień trudności. Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 2 i nr 7 zapewnia uczestnikowi kwotę gwarantowaną odpowiednio 1 000 złotych i 40 000 złotych. W nowym sezonie, który rozpoczął się 4 marca 2024 roku pojawiło się również nowe koło ratunkowe - zamiana pytania. Można je jednak użyć dopiero po odpowiedzeniu na pytanie za 40 000 złotych. Co ciekawe to koło było już dostępne dla graczy Milionerów w czasie pandemii, kiedy odcinki były nagrywane bez udziału publiczności.

Milionerzy. Maria Romanek, nauczycielka z Bezmiechowej Dolnej wygrała! Odpowiedziała na wszystkie pytania. Poradzisz sobie? [ROZWIĄŻ QUIZ] Dotychczas główna wygrana w Milionerach w TVN padła 5 razy. Ostatnim milionerem został Tomasz Orzechowski z Łodzi. Wygrał w odcinku nr 565 (12 sezon), który został wyemitowany 19 września 2022 roku. Czwartym milionerem został też we wrześniu, ale 2021 roku (10 sezon) Jacek Iwaszko z Warszawy Milionerką w 2019 roku została Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska, miłośniczka kultury antycznej, absolwentka filologii klasycznej, a zawodowo specjalistka ds. marketingu. Pani Katarzyna na dwa ostatnie pytania odpowiedziała prawidłowo, nie mając już do dyspozycji kół ratunkowych.

Wcześniej milion złotych w polskiej wersji programu wygrali Maria Romanek w 2018 roku i Krzysztof Wójcik w 2010 roku. Teleturniej wrócił na antenę telewizji TVN z nowym już 15 sezonem w poniedziałek 4 marca 2024 roku. Nowe odcinki "Milionerów" możemy oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.55, także na na player.pl.

Milionerzy – polski teleturniej prowadzony przez Huberta Urbańskiego i emitowany w telewizji TVN od 3 września 1999 roku do 26 stycznia 2003 roku, od 19 stycznia 2008 roku do 19 grudnia 2010 roku oraz od 9 lutego 2017 roku, oparty na brytyjskim formacie "Who Wants to Be a Millionaire?"