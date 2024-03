Finał United Session 2024 w Browarze B. we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia, wideo

United Session 2024, to międzynarodowe zawody taneczne, jakie w tym roku po raz kolejny zorganizowano w Browarze B. we Włocławku. Najlepsi tancerze z całego kraju rywalizowali ze sobą (8-9.03.2024) w kategoriach hip-hop, popping, all styles i breaking.

Udział w nich wzięło około 550 uczestników - jest to znacznie więcej niż w ubiegłych edycjach. Ich występy oceniali międzynarodowe jury, w skład którego wchodzili m.in. Mr. Wiggles z USA czy Poppin J z Korei. Poza widowiskowymi pojedynkami tanecznymi, uczestnicy mieli również okazję rozwijać swoje umiejętności podczas warsztatów prowadzonych przez doświadczonych instruktorów.