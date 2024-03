United Session i Weekend Młodych 2024 we Włocławku. Program imprez

United Session Włocławek 2024

Przed nami weekend we Włocławku pełen atrakcji dla młodzieży. W dniach 8-9 marca w Browarze B. odbędą się międzynarodowe zawody taneczne. Tancerze z całego świata rywalizować będą w kategoriach: hip-hop, popping, all styles i breaking. Oceniać ich będzie międzynarodowe jury, w składzie którego znajdują się m.in.: Mr. Wiggles z USA czy Poppin J z Korei. Oprócz pojedynków tanecznych, odbędą się również warsztaty i koncert.

Weekend Młodych – zlot youtuberów

Alex Kwiatkowski to tancerz i popularny tiktoker. Zasłynął biorąc udział w teledyskach najpopularniejszych raperów w Polsce oraz serią w której, zachęca innych influencerów oraz youtuberów do wspólnego tańczenia!

United Session 2023 we Włocławku już w maju - trwają przygotowania do święta hip-hop

Weekend Młodych – festiwal nowej muzyki

Zeily & Kabano. Zeily w tekstach stara się zostawiać zawsze jak najwięcej emocji, aby przekazać swojej widowni jakąś cząstkę tego, co siedzi mu w głowie. Definicją jego ksywy jest świeżość, różnorodność oraz unikalne flow. Kabano jak sam mówi „pisząc tekst na pierwszym miejscu stawia na bujanie głową, a przekminy przychodzą same.” Weekendami nie śpi, zwiedza i krzyczy do ludzi pod sceną w całej Polsce.

Zeamsone jest autorem największego przeboju ostatniego lata. Rapowanie rozpoczął w wieku ośmiu lat. W 2015 opublikował swój pierwszy utwór. W 2018 został najmłodszym raperem wybranym do akcji „Młode Wilki”, co otworzyło przed nim drzwi do współpracy z czołowymi postaciami polskiej sceny muzycznej. Ma na swoim koncie pięć albumów studyjnych, z których każdy spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno przez krytyków, jak i fanów. Charakterystyczne dla Zeamsone’a jest łączenie w swojej muzyce elementów rapu, reggae, ska i folku, co tworzy niepowtarzalne kompozycje. Słowa jego utworów często dotykają głębokich emocji i doświadczeń, będąc odzwierciedleniem jego wewnętrznego świata i spojrzenia na otaczającą rzeczywistość.