Dni Włocławka 2023. Tłumy na Festiwalu Nowej Muzyki w parku na Słodowie. Zdjęcia, wideo

Zobaczcie zdjęcia z I dnia Festiwalu Nowej Muzyki w parku na Słodowie. Wystąpili młodzi wykonawcy, m. in: Kinny Zimmer, Kacper Blonsky, Antony Esca, Late. Fotorelacja z Dni Włocławka 2023.

Trwają Dni Włocławka 2023. W piątek odbył się I dzień Festiwalu Nowej Muzyki, który przyciągnął do parku w parku na Słodowie tłumy. Zobaczcie zdjęcia.

KINNY ZIMMER, którego singiel „Rozmazana Kreska” w ubiegłym roku stał się viralem na TikToku, co sprawiło, że utwór na szybko zdobył milionowe wyświetlenia. Na koniec Startera wypuścił oryginalną wersję „Benz-Dealera” z Quebonafide, do którego kawałka, nabył prawa autorskie. Następnie podpisał kontrakt z SBM Label, wziął udział w Hotelu Mafijja 2, wypuścił debiutancki krążek „Letnisko”, a latem ubiegłego roku zagrał swoje pierwsze solowe koncerty w karierze. Pod koniec sierpnia skończył z wizerunkiem harcerza, z którego był kojarzony. Młody artysta powrócił w zupełnie innym stylu! KACPER BLONSKY uznawany jest obecnie za jednego z najpopularniejszych polskich twórców internetowych. Twórca najpopularniejszego słowa roku 2019 “Eluwina”. Spopularyzował je nagrywając piosenkę pod tym samym tytułem, która na dzień dzisiejszy liczy już ponad 34 miliony odtworzeń! Na swoim koncie ma również takie hity jak “CRUSHER” czy “Dziś Tańczę”.

ANTONY ESCA ma na swoim koncie duży sukces. To on jest wykonawcą viralowej piosenki „Diss Na Budziki”, wyprodukowanej przez Vłodarskiego, która swego czasu robiła prawdziwą furorę na TikToku. W tym roku powraca na Festiwal z nową propozycją „Jakie plany?”. LATE w swoich piosenkach przywiązuje dużą uwagę do tekstów i przekazu z nich płynących, często wspomina o swojej przemianie wewnętrznej. To będzie pierwsza okazja Bartosza do wystąpienia dla tak dużej publiczności. Szykujcie się na sporą dawkę energii i trapowych brzmień. ZEILY tworzy od 2019 roku, w swoich tekstach stara się zawrzeć jak najwięcej emocji, które siedzą mu w głowie. Maksym wystąpi drugi raz na scenie dla szerszej publiczności.

DJ SZTUKA jest znany jest włocławskiej młodzieży z ubiegłorocznego Festiwalu w Browarze B., znów podkręci klimat i doskonale zmiksuje kawałki, które najbardziej lubicie.

JAKUB CIĄPAŁA w świecie hip-hopu czuje się jak ryba w wodzie. Tańczy, organizuje eventy, prowadzi eventy i robi mnóstwo kreatywnych rzeczy. Na dodatek wszystko wychodzi mu niezwykle dobrze! W tym roku chwyci znów chwyci za festiwalowy mikrofon i narobi hałasu.

Tak wygląda godzinowy program koncertów w ramach Dni Włocławka 2023, które odbędą się w parku na Słodowie

Dni Włocławka - sobota 24.06.2023

17.30 DJ SZTUKA

18.00 ESTERA

18.20 MARCELINA GÓRALSKA

18.40 MARTYNA GĄSAK

19.30 IGNACY

20.45 SARA JAMES

ESTERA zwyciężczyni konkursu WŁOwimy Talenty, organizowanego przez Fundację We are for U.

MARCELINA GÓRALSKA – laureatka wielu konkursów wokalnych, niedawno otrzymała Nagrodę Prezydenta Włocławka w kategorii młody twórca. MARTYNA GĄSAK – zwyciężczyni 6. edycji programu The Voice Kids. Pochodzi z Elbląga. Przygodę ze śpiewem rozpoczęła już w przedszkolu. Poza śpiewem interesuje się wizażem i w wolnym czasie tworzy kolorowe makijaże. SARA JAMES zachwyciła polską publiczność w The Voice Kids, a następie próbowała podbić USA. Młoda wokalistka wystąpiła w popularnym programie America’s Got Talent, w którym dotarła aż do finału. Najpierw Polka zachwyciła jury swoją wersją piosenki Kate Bush “Running Up That Hill”, w finale programu Sara James ponownie stanęła na scenie, by zaprezentować swój talent. Tym razem zaśpiewała utwór “Let’s Get It Started” Black Eyed Peas.

Konferansjer: Jakub Ciąpała.

Dni Włocławka - niedziela 25.06.2023

17.30 DJ JACK DA RULE

18.30 MR ZOOB

20.30 KULT

JACK DA RULE – współtwórca i założyciel Freshland Events i jeden z najbardziej doświadczonych dj-ów w regionie. W 1991 roku zdobył certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Prezenterów Muzyki (DJ UNION). Jest członkiem Klubu Płytowego DEE JAY mix club i posiadaczem ogromnej kolekcji płyt winylowych. Były rezydent w klubach: Bravo we Włocławku oraz Vanila i Savoy w Bydgoszczy. MR ZOOB – mają dwa utwory, które są absolutnymi klasykami rozpoznawanymi przez wszystkich słuchaczy bez względu na wiek. Potwierdza to choćby plebiscyt Piosenki 95-lecia Polskiego Radia w którym „Mój jest ten kawałek podłogi” znalazł się na wysokiej, 36. pozycji wśród utworów nadawanych niemal od wieku. „Kartka dla Waldka” to piosenka, która w latach 80-tych należała do najpopularniejszych. Ogromna energia na scenie oraz pełne humoru i satyry niebanalne teksty i przede wszystkim nieoficjalny hymn koszykarskiego Anwilu!

KULT – legendarny zespół jest obecny na rodzimym rynku już od ponad czterdziestu lat, a jego twórczość cieszy się ogromnym uznaniem. Od 1982 r. należy do najważniejszych formacji polskiej sceny rockowej. Założony z inicjatywy Kazika Staszewskiego i Piotra Wieteski zespół wykonuje gatunek rocka alternatywnego. Gatunkowa geneza w przypadku Kultu jest jednak dość skomplikowana. Wychodzili od punkowego grania, dokładając do tego bogatą sekcję dętą i charakterystyczne klawisze. W związku z tym przez wielu rodzaj muzyki, jaką prezentują, to po prostu muzyka Kultu. Teksty Kazika Staszewskiego, często prowokacyjne, lecz trafnie opisujące polską rzeczywistość, weszły do popkultury, a sam Kazik nieraz budził kontrowersje. Zespół ma na swoim koncie 17 płyt studyjnych, z czego ostatnia, zatytułowana „Ostatnia płyta”, ukazała się w roku 2021. Kult przyzwyczaił nas również do długich koncertów. Często ich wydarzenia trwają blisko trzy godziny, więc trzeba przygotować się na dłuższe obcowanie z muzyką.

Zlot YouTuberów - Włocławek 2023

W sobotę (24.06.2023) w godzinach 15-18.00 odbędą się spotkania: OKOŃ W SIECI, który komentuje przeczytane książki i omawia tematy okołoksiążkowe, NATALIA SISIK zajmująca się showbizensem i TOPOWA DYCHA, czyli twórcą kanału popularnonaukowego, który prezentuje rankingi i zestawienia dotyczące różnych dziedzin życia – do odległych zakątków historii, do kulis spraw kryminalnych i zaskakujących faktów o świecie.

Dni Włocławka 2023 - inne imprezy

W sobotę i niedzielę

w godzinach 10.00-20.00 na ulicy Szpitalnej odbędzie się Jarmark Włocławski!

w godzinach 10.00-22.00 Food Truck Festival!

w godzinach 12.00-20.00 Strefa dla dzieci – bezpłatne dmuchańce!

w godzinach 15.00-18.00 Klub Aqua zaprasza na spotkanie żeglarskie: prezentacja żaglówek: optymistów oraz modeli sterowanych radiem DragonForce 65 i wiele żeglarskich atrakcje, będzie mapa skarbów i zgadywanki żeglarskie.

W sobotę (24.06.2023) w godz. 12-16.00 odbędzie się impreza pn. „Cztery koła na wypasie”, czyli spotkanie z nowoczesną motoryzacją, a w niedzielę (25.06.2023) w godz. 12-16.00 „Zabytkowe kultowe”, czyli spotkanie ze starą motoryzacją (organizator: Automobil Włocławski). W sobotę będzie także Rajd „Szlakiem Kopernikowskim”. W sobotę w godz. 15.00-18.00 Miejska Biblioteka Publiczna w ogrodzie na Pompce zaprasza na:

„Baw się z nami robotami” – zabawy dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem robotów Codey Rocky

„Objazdowa biblioteka” – rowerowa akcja czytelnicza, bookrossing

„Czytanie na polanie” – #TataTeżCzyta – inauguracja akcji czytelniczej Fundacji Powszechnego Czytania – głośne czytanie

„Zagrajmy razem” – wspólne zabawy i gry wielkoformatowe

W niedzielę biblioteka zaplanowano na następujące wydarzenia:

„Objazdowa biblioteka” – rowerowa akcja czytelnicza, bookrossing

„Kolorowe przypinki” – warsztaty kreatywne na wykonanie przypinki

„Żółw Franklin na słodowskiej polanie” – warsztaty literacko-plastyczne

„Zagrajmy razem” – wspólne zabawy i gry wielkoformatowe

„Moje serce wyrywa się nad Wisłę…” – kilka słów o publikacji, spotkanie z autorkami

W niedzielę (25.06.2023) o godz. 15.30 Teatr Impresaryjny zaprasza na spektakl Teatru Vaśka „Zagraj ze mną” w ogrodzie na Pompce. Natomiast o 15.00 Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza na zabawę twórczą pt. „Łąka” w ogrodzie na Pompce.

