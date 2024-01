Te imiona najczęściej nadawano we Włocławku w 2023 roku. Tyle było urodzeń i ślubów

W ciągu minionego roku Urząd Stanu Cywilnego we Włocławku zanotował 1033 akty urodzenia.

Które imiona były najpopularniejsze dla dziewczynek i chłopców w 2023 roku we Włocławku? Ile w ciągu ostatnich 12 miesięcy Urząd Stanu Cywilnego we Włocławku zarejestrował akt urodzenia? Ile 2023 rok przyniósł związków małżeńskich? Na te pytania odpowiadamy w artykule poniżej.

W poszukiwaniu idealnego imienia dla swojego dziecka, przyszli rodzice często czerpią inspirację z różnych źródeł. Bohaterowie ulubionych filmów czy książek stają się niekiedy głównym źródłem pomysłów, a także wpływają na wybór imienia, nadając mu specjalne znaczenie związanego z ulubioną historią. Otaczające nas otoczenie, zwłaszcza rodzina i znajomi, również mogą mieć kluczowy wpływ na decyzję rodziców. Wyjątkowe usposobienie czy pasja bliskiej osoby sprawiają, że pragniemy nadać dziecku imię, które odzwierciedli te wartości. Zdarza się, że inspirację czerpiemy z korzeni rodzinnych, wspominając przodków, babcię czy dziadka. To piękny sposób na podkreślenie dziedzictwa rodowego i przekazanie go kolejnym pokoleniom. Jednak jednym z najczęstszych kryteriów wyboru imienia dla dziecka jest moda.

Zestawienia najpopularniejszych imion we Włocławku nadawanych w 2023 roku podał, na stronie na Facebooku, Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Najpopularniejsze imiona dla maluchów to Laura i Nikodem, które zdobyły serca rodziców odpowiednio 24 i 34 razy. To imiona, które rozbrzmiewają w wielu domach. Kolejne imiona w tym zestawieniu są: dla dziewczynek: Zuzanna, Hanna, Helena oraz Anna

dla chłopców: Antoni, Stanisław, Jan, Michał i Mikołaj. Jeśli chodzi o związki małżeńskie rok 2023 przyniósł 383 śluby, z których 28 odbyło się w plenerze, podkreślając pragnienie par, aby świętować swoją miłość w niekonwencjonalny sposób. Te romantyczne ceremonie poza Urzędem Stanu Cywilnego dodają urok i osobisty charakter temu wyjątkowemu dniu.

Cieszyły się zasłużoną uwagą również jubileusze małżeńskie. 83 pary świętowały długoletnią wspólną podróż życiową, a 6 z nich mogło dumnie ogłosić, że przetrwało 60 lat małżeństwa, osiągając diamentową rocznicę. To inspirujący przykład trwałej miłości i wspólnego budowania życia.

Jednak nie tylko miłość i małżeństwo były świętowane. Rok 2023 przyniósł również wzruszające jubileusze urodzinowe. 14 osób w Włocławku obchodziło setne lub kolejne urodziny. Wśród nich 7 osób świętujących 100 lat, 4 osoby 101, a po jednej osoby w wieku 102, 103 i 104 lat. To niezwykłe jubileusze, które podkreślają siłę i piękno długiego życia.

Rok 2023 we Włocławku to nie tylko zbiór liczb i statystyk, ale przede wszystkim opowieść o życiu, miłości i jubileuszach, które tworzą społeczności. To czas, który pozostawi niezapomniane wspomnienia i wpisze się w historię Włocławka.

Dodajmy, iż w 2022 roku w USC we Włocławku sporządzono 1106 aktów urodzeń. Ze statystyk Urzędu Cywilnego we Włocławku wynika, że w 2022 najczęściej nadawanym imieniem męskim był Nikodem. Pod tym imieniem zarejestrowano we Włocławku 23 chłopców. Natomiast najczęściej nadawanym imieniem żeńskim, było imię Zuzanna. Pod tym imieniem zarejestrowano 20 dziewczynek.

