Takie imiona są najmodniejsze. Oto imię dla dziewczynki i chłopca w 2023 roku - TOP lista

Jakie imię będzie najlepsze dla Twojego dziecka? Szukając odpowiedzi na to pytanie, rodzice sprawdzają drzewo genealogiczne, by nadać dziecku imię po ulubionym przodku.

Najpopularniejsze imię dla dziewczynki i chłopca w 2023 roku - lista

Mniej popularne imiona dla dziewczynek i chłopców

Bez względu na to, na jakie imię się zdecydujecie, warto pamiętać, że imię będzie z dzieckiem do końca życia . Nadanie go to ogromna odpowiedzialność, dlatego trzeba tu dokonać przemyślanego wyboru.