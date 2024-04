Przegląd prasy z tygodnia 14.04.2024. Co działo się we Włocławku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

By hortensje zachwycały swoim wyglądem, obficie kwitły i zdobiły ogród lub balkon, trzeba im stworzyć odpowiednie warunki. Zobacz sprawdzone triki na obfite kwitnienie hortensji.

Wiosna inspiruje do zmiany wyglądu. Niebywały efekt możemy zyskać dzięki nowej lub odświeżonej fryzurze. Sprawdzamy co jest trendy w koloryzacji włosów na wiosnę 2024. Zobacz najlepsze efekty pracy fryzjerów z regionu. HIT-em są fryzury z refleksami i pasemkami.

Tygodniowa prasówka 14.04.2024: 7.04-13.04.2024 Włocławek: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na maj. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w kwietniu 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.