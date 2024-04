Prasówka 21.04.2024 z całego tygodnia we Włocławku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.04 a 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wiemy, co będzie w 7. odcinku "Sanatorium miłości 6". To będzie historyczne wydarzenie. Zobaczcie zdjęcia! [21.04.2024 r.]”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wiemy, co będzie w 7. odcinku "Sanatorium miłości 6". To będzie historyczne wydarzenie. Zobaczcie zdjęcia! [21.04.2024 r.] To będzie przełomowy odcinek "Sanatorium miłości 6". W programie pojawi się bowiem zupełnie nowa osoba. Rodzące się między kuracjuszami relacje zostaną poddane trudnej próbie. Ponadto między Maria a Stanisławem dojdzie do sporego konfliktu. Co jeszcze wydarzy się w 7. odcinku "Sanatorium miłości"? Zajrzyjcie do naszej galerii! 📢 Wyniki meczów 24. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej [20-21 kwietnia 2024] Siódmą kolejkę w rundzie wiosennej rozgrywają zespoły 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Sobotnie i niedzielne wyniki spotkań 23. kolejki podajemy tradycyjnie na żywo.

📢 Wycofane produkty - tego nie kupuj. Alarm w wielu sklepach w Polsce. Ostrzeżenia GIS - kwiecień 2024 Główny Inspektorat Sanitarny wydał na swojej stronie internetowej kolejne komunikaty dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je w swoim domu, to zwróć do sklepu. W naszej galerii przedstawiamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Sprawdź.

Tygodniowa prasówka 21.04.2024: 14.04-20.04.2024 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Za darmo na OLX. Najnowsze oferty z Włocławka - zdjęcia [kwiecień 2024] Mieszkańcy Włocławka i okolic angażują się w zimowe porządki w swoich domach i mieszkaniach. Na popularnym portalu ogłoszeniowym OLX.pl oferują różnorodne przedmioty, w tym ubrania, książki, meble, zabawki i wiele innych. Warto zauważyć, że wiele z tych przedmiotów jest dostępnych za darmo. Przejrzyjcie, jakie rzeczy oferują mieszkańcy Włocławka i okolic, oraz sprawdźcie najnowsze oferty - kwiecień 2024.

📢 Ten bob jest tegorocznym hitem w salonach fryzjerskich. Oto najmodniejsza fryzura 2024 roku Modne fryzury to te, które pojawiają się na wybiegach mody, w popularnych serialach i filmach, ale także u najpopularniejszych influenserek. W tegorocznych trendach znajdziemy popularnego boba, który świetnie sprawdza się na oficjalne wyjścia jak i do codziennego użytkowania. A do tego nie wymaga poświęcania czasu na codzienne stylizacje. Zobaczcie kilka inspiracji. 📢 Półfinalistki konkursu Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 wyłonione. Zdjęcia W City Hotel Bydgoszcz w niedzielę odbędzie się półfinał konkursu Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tegorocznej edycji konkursu weźmie udział 40 pięknych kobiet, które będą rywalizować o miejsce w finale największego konkursu piękności w regionie. Poznajcie półfinalistki konkursu. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Półfinalistki konkursu Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 wyłonione. Zdjęcia W niedzielę 21 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00 w City Hotel Bydgoszcz odbędzie się półfinał konkursu Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko mieszkańców regionu, ale także miłośników piękna z całej Polski. W tegorocznej edycji konkursu weźmie udział ponad 80 zdolnych i ambitnych kobiet, które będą rywalizować o miejsce w finale największego konkursu piękności w regionie. Poznajcie półfinalistki konkursu w kategorii open. Zdjęcia.

📢 Sześć włocławianek walczy o finał konkursu Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. Zdjęcia Przed nami półfinał konkursu Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024. W gronie 84 pięknych kobiet, walczy o finał sześć włocławianek. Poznajcie je, zobaczcie zdjęcia. Zagłosujcie. 📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku - 20 kwietnia 2024. Warzywa, owoce, nowalijki, kwiaty i nie tylko. Zdjęcia, ceny We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje w soboty. W chłodną sobotę 20 kwietnia 2024 roku odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników oraz przedsiębiorców.

📢 Bieg Leśny 2024 w lasach pod Włocławkiem. Zdjęcia W sobotę, 20 kwietnia 2024 roku w lasach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w gminie Kowal odbył się czwarty już Bieg Leśny. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegała impreza. 📢 Monika Goździalska na odważnych zdjęciach. Oto pochodząca z Brześcia Kujawskiego celebrytka! Monika Goździalska to modelka, dziennikarka i celebrytka, która pochodzi z Brześcia Kujawskiego (Kujawsko-Pomorskie). Prowadzi bardzo aktywne życie. Uczestniczyła w programie "Big Brother". Zdobyła tytuł wicemiss świata Mrs World 2011, który przyznaje się najpiękniejszym mężatkom. Napisała głośną książkę "Skandaliczne życie modelek". Uczestniczyła w "The Real Housewives. Żony Warszawy". Aktualnie pracuje w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego. Lubi szokować. Na Instagramie zamieszcza wiele odważnych zdjęć i filmów. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie najodważniejsze kreacje Moniki Goździalskiej.

📢 Ostrzelano z wiatrówki okna Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku Nocny incydent w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku wywołał niepokój nie tylko wśród mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego. Nieznani sprawcy strzelali z wiatrówki do budynku szkolnego, uszkadzając szyby. Policja intensywnie bada sprawę, analizując nagrania z monitoringu. 📢 Tak wygląda Włocławek przedwojenny i powojenny na archiwalnych zdjęciach Zobaczcie archiwalne zdjęcia Włocławka. Tego przedwojennego, który odwiedził prezydent Wojciechowski, marszałek Rydz Śmigły, generał Haller, i tego powojennego, gdzie organizowali się harcerze, mimo restrykcji władz były procesje na Boże Ciało i gdzie ludzie starali się ułożyć sobie norm życie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Drzwi Otwarte 2024 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku. Zdjęcia W piątek, 19 kwietnia 2024 roku odbyły się Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Elektrycznych przy ulicy Toruńskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Wybory Samorządowe 2024. Wybrani radni Rady Miasta Włocławek odebrali zaświadczenia. Zdjęcia, wideo W niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku wybraliśmy przy urnach wyborczych nowych radnych Rady Miasta Włocławek. W czwartek (18.04.2024) w Urzędzie Miasta Włocławek odbyła się uroczystość wręczenia przez Miejską Komisję Wyborczą we Włocławku zaświadczeń nowo wybranym radnym. 📢 Majówka 2024 we Włocławku. Katarzyna Nosowska gwiazdą imprezy. Zdjęcia W czasie majówki 2024 we Włocławku nie zabraknie atrakcji. W czwartek 2 maja na bulwarach na mieszkańców czekać będzie prawdziwa muzyczna uczta. Gwiazdą tegorocznej imprezy będzie Katarzyna Nosowska.

