Przegląd prasy z tygodnia 7.04.2024. Co działo się we Włocławku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.03 a 6.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyniki, strzelcy 19. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej [6/7 kwietnia 2024]”?

Tygodniowa prasówka 7.04.2024: 31.03-6.04.2024 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielkanoc 2024 w Venus Planet. Zobacz zdjęcia z ostatniej imprezy Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia

📢 Paznokcie na kwiecień 2024. Zdjęcia - zobacz wzory, pomysły Czekoladowe brązy, klasyczna czerwień i fiolety przypominające dojrzałe śliwki na te kolory najczęściej stawiają panie jesienią. Na paznokciach królują także granty i klasyczne frencze. Takie są najmodniejsze paznokcie w tym roku. Zobacz najładniejsze wzory z salonów kosmetycznych z całej Polski. 📢 Najmodniejsze paznokcie, błyszczące i kolorowe na kwiecień 2024. Manicure - zdjęcia Karnawał czy też czas po nim to okres, kiedy możemy pozwolić sobie na więcej. Więcej kolorów, więcej błysku, więcej ekstrawagancji. To czas, kiedy nasze paznokcie mogą stać się prawdziwym dziełem sztuki, które podkreśli nasz karnawałowy look. Przygotowaliśmy dla Was przegląd najmodniejszych stylów manicure na kwiecień 2024. Zdjęcia.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop miłosny. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Wypadek na Kruszyńskiej we Włocławku. Zderzenie samochodów marki Opel. Zdjęcia W sobotę, 6 kwietnia 2024 roku, około godziny 21 na ulicy Kruszyńskiej we Włocławku doszło do wypadku. Szczegóły, zdjęcia. 📢 Tyle młode pary znalazły w weselnych kopertach w 2024 roku. Mamy przykłady Wesele w 2024 roku to koszt nawet 60-70 tys. złotych dla 50 osób. Ogromne koszty organizacji imprezy skutecznie zniechęcają młode pary do wystawnych przyjęć. Szczególnie, że takie imprezy zwykle nie zwracają się w ramach prezentów. Zobaczcie, ile młode pary znalazły w tym roku w kopertach. 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższe dni kwietnia. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Taki jest horoskop miłosny na kwiecień 2024. Wróżka Roma przepowiada miłość Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na maj. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w kwietniu 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 Takie są ceny kwiatów i krzewów na Pchlim Targu i targowiskach we Włocławku. Zdjęcia Z weekendu na weekend na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego oraz dwóch targowiskach przy ulicy Kaliskiej i Związków Zawodowych we Włocławku rosnącym zainteresowanie wśród kupujących cieszą się kwiaty, drzewa i krzewy do ogrodu i na balkon. Wybór roślin również jest coraz większy. Zobaczcie zdjęcia z włocławskich targowisk, poznajcie ceny.

📢 Pchli Targ. Ceny kwiatów, nawozów, drzew Tyle kosztują produkty do ogrodu we Włocławku Takie są koszty podstawowych artykułów ogrodniczych wiosnę 2024 roku. Wraz z nadejściem wiosny, ogrodnicy także we Włocławku przygotowują swoje ogródki do nowego sezonu. Zobaczcie produkty na Pchlim Targu we Włocławku.

📢 Wspaniały dom i gospodarstwo Rafała z "Rolnik Szuka Żony 11". Zobaczcie zdjęcia! [7.04.2024] Rafał, jedna z barwnych postaci 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", może poszczycić się jednym z najurokliwszych domów tej edycji. Jego posiadłość, położona w malowniczej wsi, zachwyca nie tylko krajobrazem, ale także prężną działalnością rolniczą. Tunelowe uprawy papryki to tylko wierzchołek lodowej góry - zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, aby zobaczyć, jak prezentuje się dom i gospodarstwo Rafała z programu "Rolnik szuka żony 11".

📢 Za tyle kupisz działki ROD z domkami w Kujawsko-Pomorskiem. Najnowsze oferty, zdjęcia ROD, czyli rodzinne ogródki działkowe cieszą się coraz większą popularnością. Takie działki ROD i za tyle można obecnie kupić w regionie kujawsko-pomorskim. Zobaczcie najnowsze ogłoszenia sprzedaży z OtoDom.pl. Szczegóły i zdjęcia w galerii.

