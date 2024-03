Przegląd prasy z tygodnia 31.03.2024. Co działo się we Włocławku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.03 a 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyniki, strzelcy 18. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej [30 marca 2024]”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wyniki, strzelcy 18. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej [30 marca 2024] Obsada sędziowska i wyniki meczów, strzelcy 18. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej w sezonie 2023/24, rozgrywanej w sobotę 30 marca. 📢 Wiemy, co będzie się działo w zerowym odcinku "Rolnik szuka żony". Zobaczcie rolników i rolniczki! [31.03.2024] W najbliższą niedzielę, 31 marca, o godzinie 21.20 w TVP 1 wyemitowany zostanie zerowy odcinek kultowego programu "Rolnik szuka żony". Poznamy bliżej bohaterów 11. już edycji tego reality show. Zobaczymy ich wizytówki. Marta Manowska zachęci nas do tego, byśmy spróbowali swych sił w programie i napisali list do rolników, którzy najbardziej nas urzekli swoją osobowością. Zobaczcie, co będzie się działo w niedzielnym programie "Rolnik szuka żony".

📢 Kujawsko-Pomorskie: Oto najciekawsze pomysły na świąteczny spacer w regionie. Zobaczcie zdjęcia! Przed nami wielkanocny weekend. Ma być bardzo ciepło. Jak go spędzić w Kujawsko-Pomorskiem? Najlepiej w ruchu. Zapraszamy na spacer. Gdzie się wybrać? W naszej galerii przedstawiamy miejsca, które można miło spędzić czas w świąteczny weekend. Zobaczcie, gdzie można wybrać się na spacer w województwie kujawsko-pomorskim.

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wiemy, co będzie się działo w 4. odcinku "Sanatorium miłości 6". Uwaga! Istotne zmiany dla telewidzów [31.03.2024] To nie prima aprilis. 4. odcinek programu "Sanatorium miłości 6" odbędzie się wyjątkowo nie w niedzielę, a w poniedziałek, 1 kwietnia. Warto poczekać do poniedziałku, bo sporo się będzie działo. Kuracjusze spróbują sie zmierzyć z konfliktem. Panowie śpiewać będą serenadę razem Tomaszem Szczepanikiem z zespołu Pectus. Dojdzie również do bardzo nietypowej randki. Szczegóły w naszym artykule.

📢 Wiemy, kim jest Janina z "Sanatorium miłości 6". "W tym małżeństwie ciągle byłam brzydka" [31.03.2024] Janina z "Warszawy do programu "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się, bo dość ma już samotności. Chce znaleźć mężczyznę, dla którego byłaby ważna. Całkiem dobrze układa jej się z Tadeuszem z Krzyżanowic. Poznajcie bliżej Janinę z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia! 📢 Wyniki meczów 21. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej [30 marca 2024] Czwartą kolejkę w rundzie wiosennej rozegrały zespoły 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Wyniki spotkań sobotniej 21. kolejki podawaliśmy tradycyjnie na żywo. Na 12 podyktowanych, aż 6 rzutów karnych nie zostało wykorzystanych! To rekord sezonu. 📢 Święconka 2024 w Radziejowie. Zdjęcia z obu radziejowskich parafii Wielka Sobota, przypadająca w 2024 roku na 30 marca, jest dniem głęboko zakorzenionym w tradycji chrześcijańskiej. W Radziejowie, podobnie jak w wielu innych miejscach Polski, ten dzień ma szczególny wymiar. To czas, kiedy mieszkańcy miasta i okolicznych gmin zbierają się w swoich parafiach, by wspólnie uczestniczyć w obrzędzie święcenia pokarmów. W 2024 roku, obie parafie radziejowskie otworzyły swoje podwoje dla licznie przybyłych wiernych, pragnących kontynuować wielowiekową tradycję.

📢 Wyniki, strzelcy w meczach 3, 4 i 5 ligi kujawsko-pomorskiej [29-31 marca 2024] Przedstawiamy wyniki, strzelców, terminarz i obsadę sędziowską spotkań 3, 4 i 5 ligi kujawsko-pomorskiej, które rozegrane zostały w ostatni weekend marca 2024. 📢 Wielka Sobota 2024. Święcenie pokarmów w kościele pw. Ducha Świętego we Włocławku na Michelinie. Zdjęcia Nieodłączną częścią wielkanocnych tradycji jest święconka. Pokarmy, które w niedzielę trafią na nasze stoły, tradycyjnie błogosławione są w Wielką Sobotę. W kościele pw. Ducha Świętego we Włocławku podobnie jak w innych parafiach święconkę, 30 marca 2024 roku, zorganizowano od godziny 9. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wielkanoc 2024 - MotoŚwięconka w parafii pw. Św. Stanisława BM we Włocławku. Zdjęcia W Wielką Sobotę, 30 marca 2024 roku przed kościołem Św. Stanisława BM przy ulicy Żeromskiego we Włocławku, jak co roku, odbyła się MotoŚwięconka, która zgromadziła dużą liczbę motocyklistów oraz mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia

📢 Święconka wielkanocna 2024 we Włocławku - tak było przy klasztorze franciszkanów. Zdjęcia W Wielką Sobotę, 30 marca 2024 roku zgodnie z tradycją udajemy się z koszyczkami wielkanocnymi do kościołów, by poświęcić pokarmy. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegała Święconka 2024 w klasztorze franciszkanów przy placu Wolności we Włocławku. 📢 Wielka Sobota 2024. Święcenie pokarmów w Gołaszewie - zdjęcia Wielka Sobota w kościele katolickim jest ostatnim dniem przed Wielkanocą. Tak było 30 marca 2024 roku. Fotorelacja 📢 Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę 2024 we Włocławku. Takie są godziny w poszczególnych kościołach. Godziny, zdjęcia W Wielką Sobotę tradycyjnie błogosławi się pokarmy. Wiele osób tego dnia udaje się do kościoła z pięknie przyozdobionym koszyczkiem, by poświęcić między innymi: jajka, chleb, sól i wędliny, które w niedzielę trafią na wielkanocny stół. Sprawdziliśmy w jakich godzinach w kościołach we Włocławku w 2024 roku zaplanowano święcenie pokarmów. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii.

📢 Makabryczne odkrycie strażaków we Włocławku. Matka i syn znalezieni martwi Zwłoki matki i syna znaleziono w domu jednorodzinnym przy ul. Kościelnej w Michelinie we Włocławku. Prokuratura wszczęła śledztwo z artykułu o nieumyślne spowodowanie śmierci. Jak się dowiedzieliśmy, na ciałach nie znaleziono śladów przemocy. 📢 Tragiczny wypadek w powiecie lipnowskim. Nie żyje motocyklista W piątek wieczorem, na drodze wojewódzkiej numer 554, w powiecie lipnowskim doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Z nieustalonych jeszcze przyczyn samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Siła uderzenia była na tyle duża, że pomimo podjętej na miejscu reanimacji, życia motocyklisty nie udało się uratować.

📢 Prawie trzymetrowa fajansowa piłka do koszykówki stanęła na skrzyżowaniu we Włocławku. Zdjęcia W piątek, 29 marca 2024 roku na skrzyżowaniu ul. Okrzei - Wronia we Włocławku stanęła prawie trzymetrowa fajansowa piłka do koszykówki. Zobaczcie zdjęcia

📢 Zderzenie 4 samochodów na wiadukcie we Włocławku. Zdjęcia Na wiadukcie na Wroniej we Włocławku doszło do zderzenia czterech samochodów. Zobaczcie zdjęcia 📢 Zderzenie volkswagena z citroenem na DK 67. 19-latka nie ustąpiła pierwszeństwa. Zdjęcia Niebezpieczne zdarzenie drogowe na DK nr 67. Kierująca samochodem marki Volkswagen nie ustąpiła pierwszeństwa. Doszło do zderzenia z citroenem. Szczegóły, zdjęcia z kolizji w powiecie włocławskim. 📢 Kandydaci na prezydenta Włocławka bez tajemnic. Oto powody, dla których chcą rządzić miastem (1) W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy nowe władze samorządowe, w tym także prezydentów miast. O fotel prezydenta Włocławka ubiega się sześć osób. Zadaliśmy kandydatom sześć pytań. Prezentujemy odpowiedzi na pierwsze z nich dotyczące m. in. tego, dlaczego zdecydowali się kandydować na to stanowisko.

📢 Wielki Czwartek 2024 - msza św. krzyżma w katedrze we Włocławku W Wielki Czwartek, 28 marca w bazylice katedralnej we Włocławku odprawiona została msza święta sprawowaną przez biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, ordynariusza diecezji włocławskiej. Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia eucharystii i sakramentu kapłaństwa w Kościele Katolickim. Zobaczcie zdjęcia.

