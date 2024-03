Kandydaci na prezydenta Włocławka bez tajemnic. Oto powody, dla których chcą rządzić miastem (1)

W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy nowe władze samorządowe, w tym także prezydentów miast. O fotel prezydenta Włocławka ubiega się sześć osób. Zadaliśmy kandydatom sześć pytań. Prezentujemy odpowiedzi na pierwsze z nich dotyczące m. in. tego, dlaczego zdecydowali się kandydować na to stanowisko.

Kandydaci na prezydenta Włocławka w wyborach samorządowych 2024

W kwietniu 2024 roku dowiemy się, kto będzie rządził Włocławkiem przez kolejną kadencję. O stanowisko prezydenta Włocławka ubiega się szóstka kandydatów (kolejność według pozycji na liście opublikowanej na stronie PKW):

Krzysztof Aleksander Kukucki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy;

Maciej Maciak - Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka;

Barbara Ewa Moraczewska - Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe;

Aleksandra Myszke - Komitet Wyborczy Wyborców Sympatyków Polskiej Lewicy;

Rafał Władysław Sobolewski - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

Marek Wojtkowski - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska.

Jakie plany i pomysły mają kandydaci na stanowisko prezydenta Włocławka?

Wszystkim kandydatom na prezydenta wysłaliśmy sześć pytań dotyczących Włocławka. Otrzymane odpowiedzi będziemy sukcesywnie publikować na naszych stronach internetowych oraz w papierowym wydaniu Gazety Pomorskiej. Rozpoczynamy od pierwszego pytania, jakie zadaliśmy:

Dlaczego Pan/Pani startuje w wyborach samorządowych 2024? Który z kandydatów jest dla Pana/Pani największym rywalem i dlaczego?

Krzysztof Kukucki - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy

Start w wyborach samorządowych jest dla mnie naturalną decyzją. Włocławek jest miastem, w którym moja rodzina mieszka od pokoleń. Tutaj się wychowałem, tutaj dorastają moje dzieci. Związałem z nim swoje życie i może zabrzmi to trochę patetycznie, ale noszę je w sercu i czuję dumę kiedy o nim mówię. Od zawsze byłem zaangażowany w rozwój Włocławka. Najpierw jako radny (dwie kadencje), a od stycznia 2019 roku aż do wyborów parlamentarnych w 2023 roku pełniłem funkcję I Zastępcy Prezydenta Miasta.

Zakres zadań, które realizowałem wspólnie z zespołem piastując to zaszczytne stanowisko obejmował pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na działania infrastrukturalne i społeczne, planowanie i nadzorowanie inwestycji, wsparcie inwestorów. Mój zespół tworzyły osoby pracujące w wydziałach: Rozwoju Miasta, Inwestycji, Urbanistyki i Architektury, Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, Biura Zamówień Publicznych oraz Centrum Obsługi Inwestora. Nadzorowałem również jednostki, które te wydziały miały pod sobą w zakresie merytorycznym, w tym: Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej oraz Transportu, Włocławskie Centrum Biznesu oraz Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe. Muszę przyznać, że to właśnie dzięki naszej współpracy, wspólnemu zaangażowaniu wielu ludzi przez ostatnie 5 lat udało nam się osiągnąć tak wiele.

Mimo tego, że obecnie reprezentuję Mieszkańców w Senacie, nadal zależy mi na tym, aby Włocławek się rozwijał. Warszawa daje mi perspektywy, jednak jestem gotów z nich zrezygnować, ponieważ to właśnie nasze Miasto jest mi najbliższe. W ostatnim czasie otrzymałem wiele ciepłych słów wsparcia i wiary w to, że godnie będę reprezentować Włocławek na szczeblu centralnym. Jednak, co dla mnie niezmiernie ważne, wielokrotnie puentą każdego z nich było to, że mimo wszystko całe zaangażowanie powinienem oddać miastu. To właśnie Włocławek, jego Mieszkańcy, moi Przyjaciele i współpracownicy z Urzędu Miasta motywują mnie do tego, żeby nadal być częścią zmian, które zachodzą w mieście.

Każdy z kandydatów niesie za sobą pewne spojrzenie na Miasto. Liczę na to, że tak samo jak ja i mój zespół tworzyli swój program w oparciu o głos Mieszkańców, ich potrzeby i oczekiwania. Uwzględniając przy tym możliwości, które ma przed sobą samorząd, ale również ograniczenia. Jestem osobą dialogu, nie interesują mnie rozgrywki polityczne, rankingi popularności czy też wzajemne prześciganie się w pomysłach. Każdego z kandydatów uważam za równego sobie rywala, każdego z nich szanuję i z każdym z nich chętnie wymienię się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami dotyczącymi wizji Włocławka w przyszłości.

Maciej Maciak - Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka

Dlatego, że mam wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania miastem, w celu podniesienia jakości życia mieszkańców, a dotychczas sprawujący władzę we Włocławku przekonali mnie, że takowych nie mają.

Największym moim rywalem jest Krzysztof Kukucki, ze względu na to że stoją za nim potężne prywatne pieniądze, znacznie mniej obawiam się dotychczas urzędującego prezydenta, bo pokazał że niewiele może, a kandydat PiS nigdy we Włocławku nie wygra wyborów. Wyniki dotychczasowych wyborów to potwierdzają.

Barbara Moraczewska - Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe

Kandyduję na prezydenta miasta Włocławek, gdyż jest to moje miasto, w którym pracuję, mieszkam i tu jest moja rodzina. Kandyduję na prezydenta miasta Włocławek, ponieważ posiadam odpowiednie przygotowanie. Przez sześć lat pełniłam funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek. Znam funkcjonowanie samorządu. Posiadam odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zarządzaniu. Kandyduję, bo chcę służyć mieszkańcom Włocławka. Wiem, jakich zmian potrzebują Włocławianie. Zadbam o to, abyśmy wszyscy wspólnie przywrócili należny Włocławkowi status jako stolicy subregionu. Kandydując na prezydenta miasta jestem zobowiązana sprawić aby każdy Włocławianin i każda Włocławianka ponownie poczuli się dumni z naszego miasta. Pozostałych kandydatów nie odbieram jako rywali lecz osoby, które pragną także zarządzać miastem i posiadają własna wizję jego rozwoju.

Aleksandra Myszke - Komitet Wyborczy Wyborców Sympatyków Polskiej Lewicy

Mój start w wyborach samorządowych to wynik wielu rozmów z mieszkańcami. Wielu rozmów wewnętrznych prowadzonych w Polskiej Lewicy. Moim największym rywalem jest obecny Prezydent Marek Wojtkowski. Jego program jest bardzo szeroki i spójny. Udowodnił, że jest człowiekiem porozumienia, działającym ponad podziałami współpracując z Lewicą w tej kadencji. Człowiekiem z dużymi umiejętnościami zarządzania, dzięki czemu wydobywa z ludzi to co najlepsze.

Rafał Sobolewski - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

We Włocławku zmiany są konieczne, a kluczem do tych zmian jest urząd Prezydenta Miasta. Tak jak większość Włocławian jestem zniechęcony pracą władz miasta, stąd moi naturalni rywale to urzędujący przez ostatnie blisko 10 lat prezydent i towarzyszący mu przez ostatnie 5 lat jego zastępca.

Marek Wojtkowski - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska

Kandyduję, bo chcę kontynuować zmiany we Włocławku. Przy czym traktuję to jako służbę i zobowiązanie wobec mieszkańców, a nie pracę. Przez ostatnie dziewięć lat właśnie razem z mieszkańcami mogliśmy uczestniczyć w dynamicznym rozwoju miasta, który przyniósł liczne inwestycje, projekty społeczne i poprawił standard życia mieszkańców. Co do moich rywali, to uważam, że każdy kandydat wnosi coś wartościowego do dyskusji. Podchodzę do wyborów z pokorą i żadnego z kontrkandydatów nie traktuję w kategoriach „największy” czy „najtrudniejszy”.

