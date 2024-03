Wybory samorządowe 2024 Włocławek - konwencja Trzeciej Drogi, Barbara Moraczewska kandydatką na prezydenta miasta. Zdjęcia, lista

Wybory samorządowe 2024 Włocławek - konwencja Trzeciej Drogi, kandydatka na prezydenta miasta.

Podczas poniedziałkowej konwencji wyborczej Trzecia Droga we Włocławku przedstawiła swoich kandydatów do Rady Miasta Włocławek, na urząd prezydenta miasta oraz do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.