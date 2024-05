Sesja Rady Miasta Radziejów IX kadencji. Karolina Wiśniewska przewodniczącą. Zdjęcia

Nowa kadencja Rady Miasta Radziejów

Inauguracja nowej kadencji Rady Miasta Radziejów była momentem pełnym uroczystości i optymizmu. Lila Filutowska, seniorka Rady, otworzyła sesję, a następnie radni-elekt oraz nowy burmistrz złożyli ślubowania, co jest tradycyjnym symbolem gotowości do służby społeczności lokalnej. Wydarzenie to było również okazją do wyboru przewodniczącego Rady. Jednogłośnie na to stanowisko wybrano Karolinę Wiśniewską.