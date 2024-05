Piotr Kowal, przewodniczącym rady miasta Włocławek. Wybrany głosami Lewicy, PiS oraz... PO! Zdjęcia

- Co było do przewidzenia, Lewica weszła w Koalicję z Pisem - powiedziała tuż po ogłoszeniu wyników głosowania Domicela Kopaczewska. - Przez pięć i pół roku temu udawało nam się współpracować dlatego, że Platforma potrafiła dobrze działać na rzecz miasta. Natomiast teraz, po wyborach postawiono nam warunki personalne. Powiedziano nam, że "możemy rozmawiać, pod warunkiem, że Platforma zmienia kandydata na przewodniczącego", uznając, że moja osoba z takim doświadczeniem w samorządzie i tym, że zawsze jestem wierna swoim zasadom, nie jest akceptowana przez drugą stronę. Myślę, że jest to ewenement na skalę krajową, że Lewica będzie w koalicji z PiS-em we Włocławku. My będziemy w opozycji. Mamy sejmik województwa, który będzie działał na rzecz Włocławka.