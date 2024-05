Pierwsza sesja Rady Miasta Włocławek IX kadencji. Ślubowanie prezydenta, wybór przewodniczącego

We wtorek, 7 maja 2024 roku o godzinie 10:00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się I Sesja Rady Miasta Włocławek. To wyjątkowe wydarzenie będzie zapoczątkowaniem nowej kadencji, podczas której radni oraz prezydent miasta Włocławek złożą ślubowanie. Sesja ta będzie również momentem wyboru Przewodniczącego Rady Miasta, co zainauguruje początek pracy nad kluczowymi dla miasta kwestiami.

Pierwsza Sesja Rady Miasta Włocławek IX kadencji stanowi ważny moment dla lokalnej demokracji. To czas, kiedy nowo wybrani radni oraz Krzysztof Kukucki, prezydent miasta oficjalnie rozpoczynają swoją kadencję. Sesja, która odbędzie się w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku, stanie się areną pierwszych, ale jakże ważnych decyzji, które będą miały wpływ na dalszą pracę Rady oraz na losy miasta i jego mieszkańców.

Podczas tego spotkania, każdy z radnych oraz prezydent miasta złożą ślubowanie, co jest niezbędnym elementem do objęcia oficjalnych funkcji. Jest to moment, który symbolicznie podkreśla gotowość do pracy na rzecz lokalnej społeczności, zgodnie z obowiązującym prawem i najlepszymi interesami miasta.

Sesja Rady Miasta Włocławek zostanie otwarta przez Radnego Seniora, co jest tradycją inauguracyjnych spotkań nowych kadencji. Następnie, zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, radni oraz Krzysztof Kukucki, prezydent miasta Włocławek złożą ślubowanie. To ważny rytuał, który jest publicznym zobowiązaniem do służby mieszkańcom i miastu.

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie porządku obrad, co zapewni płynność i organizację sesji. Następnie, radni przystąpią do wyboru przewodniczącego Rady Miasta Włocłąwek. Proces ten będzie wymagał powołania komisji skrutacyjnej oraz przyjęcia regulaminu głosowania, co jest kluczowe dla zapewnienia transparentności i uczciwości procedury wyborczej.

Wybór przewodniczącego Rady Miasta jest jednym z najważniejszych punktów sesji. To osoba, która będzie pełniła kluczową rolę w kierowaniu pracami Rady, dbając o efektywność i skuteczność podejmowanych działań. Przewodniczący będzie również reprezentował Radę na zewnątrz, co wymaga nie tylko umiejętności organizacyjnych, ale również dyplomatycznych.

Po wyborze, nowo wybrany Przewodniczący przejmie prowadzenie sesji od Radnego Seniora, co symbolicznie zaznacza przejęcie odpowiedzialności za dalsze prace Rady. Jest to moment, który zwiastuje nowy rozdział w działalności samorządowej miasta Włocławek.

Zakończenie obrad I sesji Rady Miasta Włocławek będzie momentem podsumowania i oficjalnego rozpoczęcia pracy nad realizacją założeń i celów nowej kadencji. To także czas na pierwsze rozmowy i ustalenia, które będą miały na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału i doświadczenia wszystkich członków Rady na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Pierwsza Sesja Rady Miasta Włocławek IX kadencji jest zatem nie tylko formalnością, ale przede wszystkim ważnym krokiem w kierunku rozwoju lokalnej społeczności. To początek nowego etapu, który może przynieść wiele dobrego dla miasta Włocławek i jego mieszkańców.

I Sesja we wtorek 7 maja 2024 rozpocznie się o godzinie 10:00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13

Porządek obrad I Sesji Rady Miasta Włocławek IX kadencji

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ślubowanie radnych.

3. Ślubowanie Prezydenta Miasta Włocławek.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Rady.

a) powołanie komisji skrutacyjnej,

b) przyjęcie regulaminu głosowania.

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

7. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Wyniki Jaka w Radzie Miasta Włocławek powinna zawiązać się koalicja? KO i Lewica 63.35% PiS i Lewica 29.51% KO i PiS 7.14% Wszystkich głosów: 925

Radni Włocławka z okręgu nr 1 (Śródmieście i Zawiśle)

Szymon Szewczyk (Lewica) - 1019 głosów

Daniel Tobjasz (KO) - 1005 głosów

Andrzej Gołębieski (PiS) - 723 głosy

Irena Vuković-Kwiatkowska (PiS) - 618 głosów

Wanda Muszalik (Lewica) - 505 głosów

Ewelina Brodzińska (KO) - 492 głosy

Radni Włocławka z okręgu nr 2 (os. Kazimierza Wielkiego)

Krzysztof Grządziel (Lewica) - 1050 głosów

Joanna Hofman - Kupisz (Lewica) - 838 głosów

Rafał Sobolewski (PiS) - 876 głosy

Ewa Szczepańska (KO ) - 727 głosów

Janusz Ziółkowski (KO) - 624 głosy

Radni Włocławka z okręgu nr 3 (os. Południe i Michelin)

Katarzyna Zarębska (KO) - 1685 głosów

Janusz Dębczyński (PiS) - 1279 głosów

Arkadiusz Piasecki (KO) - 1226 głosów

Piotr Kowal (Lewica) - 1176 głosów

Marek Wasielewski (KO) - 514 głosów

Marlena Korpalska (Lewica) - 461 głosów

Józef Mazierski (PiS) - 356 głosów

Radni Włocławka z okręgu nr 4 (Zazamcze)

Igor Griszczuk (Lewica) - 1122 głosy

Jarosław Chmielewski (PiS) - 1005 głosów

Domicela Kopaczewska (KO) - 826 głosów

Ewa Hupało (KO) - 581 głosów

Elżbieta Rutkowska (Lewica) - 408 głosów