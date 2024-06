Dni Włocławka 2024. Jarmark Włocławski i Food Truck Festivals na Słodowie. Zdjęcia, wideo

Dni Włocławka 224. Jarmark Włocławski i Food Truck Festivals na Słodowie

Jak informował Urząd Miasta Włocławek dla wszystkich odwiedzających jarmark będzie to wspaniała okazja do zakupu wyrobów rzemiosła artystycznego, spróbowania regionalnych wędlin, miodów, pieczywa itp. Będzie to też okazja do wspólnego spędzenia czasu, ciekawych rozmów i wymiany doświadczeń.