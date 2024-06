Anna Nowak-Ibisz odwiedziła Włocławek. Wiemy, co robiła w mieście. Zdjęcia

„Do wzięcia udziału prowadząca zaprasza duety - osoby z poczuciem humoru, dystansem do siebie i żyłką perfekcyjnej pani domu. Na zwycięzców czeka nagroda! W nowym programie TVN Style potrzebne będą także wnętrza, które dwuosobowe drużyny będą mogły posprzątać. Jesteś właścicielem domu lub mieszkania, gdzie bałagan i brud wymknęły się spod kontroli? Zgłoś na casting miejsce wymagające ekstremalnych porządków i daj przestrzeń do rywalizacji naszym duetom!” - czytamy w opisie castingu do nowego programu.