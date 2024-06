W takim stroju wystąpiła na balu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zaprojektował go Emil Wieczorek z powiatu włocławskiego! Zdjęcia

„Nie mogę w to uwierzyć, ale kolejną osobą, która dołącza do grona gwiazd, które ubieram jest Małgorzata Rozenek-Majdan, dziękuję bardzo tym, którzy trzymali kciuki, za całe przedsięwzięcie, nie mogę w to uwierzyć. Kiedyś jako 13/14-latki razem z Kasia oraz Ada u Justyna Sko robiliśmy test co prawda nie białej rękawiczki ale kartki, wzorując się na sławnym programie. Suknia to mój projekt, a motyw przewodni, to barok w oriencie” – napisał na Facebooku Emil Wieczorek.