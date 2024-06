Emocjonujący półfinał konkursu Miss Polonia 2024

Na początku kwietnia 2024 w Warszawie odbył się półfinał konkursu Miss Polonia 2024. Ponad 100 kandydatek z całej Polski stawiło się w Arche Hotel Krakowska, by zawalczyć o przepustkę do finału. Zostały one wyłonione we wcześniejszych eliminacjach regionalnych i castingach.