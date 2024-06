Całodobowa apteka we Włocławku ma zacząć działać jeszcze w 2024 roku. Zdjęcia, wideo

- Przez wiele lat mieszkańcy Włocławka słyszeli, że się nie da, że nie można, że mamy związane ręce jako miasto. Półtora miesiąca potrzeba było do tego, by podpisać, co przed chwilą się wydarzyło, aneks do umowy, na podstawie którego najpóźniej od 2 listopada we Włocławku będzie funkcjonować całodobowa apteka miejska. Ja to proponowałem w swoim programie Lepszy Włocławek i zadeklarowałem, że tak właśnie będzie - mówił podczas briefingu prasowego Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka - Umowa którą przed chwilą zawarliśmy, będzie obowiązywać przez najbliższe 10 lat. Przez ten czas mieszkańcy Włocławka będą bezpieczni, jeżeli chodzi o zaopatrzenie medyczne. Całodzienna apteka będzie funkcjonować na osiedlu Południe, przy ulicy Kaliskiej. Dlaczego dopiero od 2 listopada? Dlatego, że teraz po podpisaniu tej umowy właściciel apteki będzie kompletował załogę, wiadomo, że trzeba zatrudnić kolejne osoby, które w nocy będą do dyspozycji mieszkanek mieszkańców w całodobowej aptece.